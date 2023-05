CONCOURS DE PHOTO – JOURNÉE DE L’EUROPE – Finiavana Raharisandratana remporte le premier prix

À l’occasion de la journée de l’Europe, la photo de Finiavana Raharisandratana a obtenu le premier prix du concours de photo, intitulé « Clic-Mada: Ma région en un clic », organisé par l’Union européenne. La remise des prix a été faite le 11 mai au parvis Analakely. Parmi les 100 participants, trois candidats ont été nommés parmi les meilleurs. La deuxième place a gagné un appareil photo et le troisième a obtenu une tablette. Quant à Finiavana Raharisandratana, il a gagné un ordinateur portable. « J’étais tellement surpris. Je ne suis qu’un amateur, je n’ai jamais participé à aucun concours. C’était à partir de l’année 2022 que j’ai commencé à prendre des photos avec un appareil photo numérique. Je voulais entendre l’avis d’un professionnel… et très surpris, j’ai gagné », raconte Finiavana Raharisandratana, le lauréat du concours de la meilleure photo. La photo a été prise au mois d’avril dernier à Anda­bohy dans la région Atsimo andrefana. « La maison figurant sur cette photo est un témoin de l’existence d’une vie passée à Andabohy. Elle est toujours là, débout malgré les vents, les marées et les sels », souligne le lauréat.