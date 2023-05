ARNAQUE – Deux escrocs empochent une forte somme

Deux prévenus d’escroquerie croupissent à la maison centrale d’Antanimora en attendant leur procès, selon la compagnie de la gendarmerie de Tana-Ville, hier. Leurs complices restent en cavale. Ils avaient soutiré une importante somme. Piégé par un simple coup de fil, leur interlocuteur a mordu à l’hameçon. Ils lui ont exposé le détail de leur offre intéressante qui était malheureusement fictive. D’après leurs conversations téléphoniques, ils prétendaient avoir une carrière à Andilamena. Ils auraient vendu une pierre précieuse quarante-et-un mille euros. Ils disaient à leur cible : « Vous pourrez sûrement changer les devises et nous vous verrons à Antananarivo demain ». Une heure plus tard, ils ont rappelé et raconté qu’ils ont été arrêtés par des gendarmes à Andilamena pour avoir porté une arme sans papier. Ils ont alors demandé deux millions d’ariary pour régler un certain chef de poste. Ils ont inventé beaucoup d’autres besoins financiers. Au total, ils ont eu dix-sept millions d’ariary avant d’éteindre leur portable. Ils ont été capturés à Tsiroanomandidy et à Ankadinondry.