ANTANANARIVO – La réfection des rues traîne

Des riverains s’impatientent. Ils trouvent que le projet de réfection des rues d’Antananarivo-ville traîne. « Ils ont annoncé pour bientôt la réhabilitation de l’axe Ampefiloha-Tsaralalàna et Analakely. Plus d’un mois a passé depuis, aucun engin n’est installé dans notre quartier jusqu’ici », note Henri Rakotomalala, un habitant d’Ampefiloha, hier. À Ankasina, aux 67 Ha, à Ambohimahitsy, entre autres, les chaussées sont devenues presque inaccessibles. « On ne peut plus appeler ça, une route. C’est un trou. En tout cas, j’évite de circuler sur cet axe. Des véhicules y tombent souvent en panne. », lance Orima Andriakoto, un chauffeur de taxi-ville, en parlant de la route d’Ankasina. L’État a annoncé la réfection de quarante-deux tronçons à Antananarivo, comme travaux prioritaires, au Conseil des ministres du début du mois d’avril. Les travaux qui sont en cours dans le cadre de ce projet sont la réhabilitation de l’axe Ambodin’Isotry. Et les travaux déjà terminés sont la réhabilitation de l’axe Ankadimbahoaka-Boulevard de Tokyo à Ankadievo. Les prochains travaux qui devraient démarrer sont la réhabilitation de l’axe Ampefiloha-Analakely. Le ministère des Travaux publics (MTP) souligne que la réhabilitation des autres axes ne démarrera qu’une fois les travaux à Ambodin’Isotry terminés. « S’il n’y a pas de changement de la part de l’entreprise, la réception des travaux est prévue à la mi-mai », ajoute le MTP.