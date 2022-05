Rallye Motul – Une première manche ouverte

Le championnat de Madagascar de rallye débute demain avec la 3e édition du Rallye Motul. Trente-deux équipages prendront le départ de cette première manche.

Une première manche assez ouverte. Sans les ju­meaux Mika et Faniry Rasoa­maromaka engagés des compétitions en France, aucun favori ne se dégage des trentedeux équipages de la troisième édition du Rallye Motul dont le départ sera donné demain. Une épreuve de 128 km repartis en trois étapes et comportant douze épreuves spéciales.

Mika Rasoamaromaka champion de Madagascar en titre a dominé la saison 2021 avec la redoutable Peugeot 208. Son frère a eu moins de chance sur la Peugeot 206. Mais la famille Rasoamaromaka sera toujours représentée dans cette première manche puisque le pater Hery Rasoamaromaka a pris le volant de la Peugeot 208 T 16. A priori vu la puissance de cette bête, il sera le favori tout désigné de cette épreuve. Reste à savoir s’il pourra atteindre le niveau de son fils en terme de pilotage. Dans tous les cas, si tout va bien, Hery Be est un sacré client pour les autres.

Les rookies en force

La liste ne manque d’ailleurs pas de challengers avec en tête l’ancien champion de Madagascar, Mathieu Andrianjafy sur Subaru et qui reste une valeur sûre à 37 ans. On l’aura à l’œil durant le parcours.

Un autre ancien champion revenu à la compétition cette saison après plusieurs années sabbatiques est également à suivre. Il s’agit on l’aura deviné de Laza Randria­mifidimanana au volant d’une Polaris. Il sera navigué par Tsitom, un rookie.

Puis il y a l’équipage formé par Little M. et Tsiresy sur Mitsubishi Evo 9 dont on dit le plus grand bien. On verra ce qu’ils ont dans le ventre.

Cette première manche verra la participation de plusieurs rookies. Outre Tsitom, il y a Roll’Ann associé à Bobo sur Subaru, Nytou navigateur de Tanjona sur Subaru, Tovonen Junior navigateur de son père sur Clio et qui a fait ses preuves dans les slaloms. Deux équipages sont même composés de rookies en l’occurrence Eric EvoColombo sur Subaru et TefyMaurice sur Peugeot 205.

Plusieurs jeunes feront également leur baptême de feu dans ce Rallye Motul à l’image de Mick navigateur de Frédéric sur Subaru, d’Elvis Danielson associé à Ryv sur P.106, Eddy copilote de Mann sur P.205 et Seb navigateur de Reza sur Kawasaki Krx 1000.

Autrement dit le rallye n’a jamais souffert du problème de relève. Les talents en herbe foisonnent à chaque saison. La passion est intacte d’une génération à l’autre.