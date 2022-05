Concours international – Trois lycéens en lice pour l’Olympiade des métiers à Shanghai

Pour la première fois, Madagascar sera représenté par trois lycéens dans le domaine de compétition des techniques du bâtiment et de la construction au Wordskills 2022.

Trois lycéens dont Ely Romain, Henintsoa Herimanana Fanomezan­- janahary Rakotoarivony et Heriniaina Herilanto Olivier représenteront Madagascar à l’Olympiade des métiers qui se déroulera à Shanghai le 12 au 17 octobre. Les trois concurrents sont issus de trois différents domaines.

Tandis que Ely Romain, élève au Lycée Technique et Profes­sionnel de Toamasina se spécialise en matière de plomberie, Henintsoa Herimanana Rafanomezan­- janahary Rakoto­arivony est issu du Lycée Technique et Professionnel du Génie Civil de Mahamasina en maçonnerie. Heriniaina Herilanto Olivier vient de l’Asso­ciation pour la Formation Professionnelle (ASFOR) Tanjombato avec pour spécialité l’installation électrique. Il s’agit d’une première participation de Madagascar.

La ministre de l’Enseigne­ment technique et de la Formation professionnelle, Vavitsara Rahantanirina Gabriella a reçu les concurrents, avant-hier. Plus de mille trois cents jeunes provenant de plusieurs pays et régions se livreront concurrence dans plus de quarante domaines de compétition, lesquels sont répartis dans six secteurs d’activité, dont la Technologie de la fabrication et de l’ingénierie, la Technologie de l’information et des communications, les Techniques du bâtiment et de la construction, le Transport et logistique, les Arts créatifs et mode et enfin les Services sociaux et personnels.

Fierté

Aussitôt l’information sur la participation des jeunes malgaches à cette compé­tition lancée, des vagues d’encouragement circulent sur la toile et le réseau social facebook. Ce qui est sûr c’est que ces concurrents sont les meilleurs parmi leurs pairs. Grâce à leur détermination et à leur travail, ils ont obtenu une place dans l’équipe qui représentera le pays. Des défis qui reflètent les conditions d’un véritable milieu professionnel, et leur travail les attendent à Word skills 2022. L’Olympiade des métiers est une compétition où les compétences sont les plus valorisées. Elle s’avère être la plus influente au monde.