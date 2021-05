Toliara – Napetoke et Bemiasa décèdent de la Covid-19

Des docteurs enseignants d’université décèdent. En l’espace de deux jours, deux enseignants d’université meurent de la Covid-19 à Toliara. Le Dr Marcel Nape­toke, enseignant au département de Géographie à l’université de Maninday, a succombé à la maladie après des jours de lutte à domicile, puis à l’hôpital Manarapenitra de Mitsinjo.

Il avait déjà été recteur de l’université de Toliara et ce spécialiste en climatologie avait été ministre de l’Économie et du plan sous l’ère Rajaonarimampianina. Un des pionniers de l’En­seignement supérieur à Toliara, Marcel Napetoke, 72 ans, était un fervent membre du parti Tiako i Mada­gasikara (TIM). Il a rendu son dernier souffle dimanche matin.

Le Dr John Bemiasa, océanographe et spécialiste en Système d’informations graphiques (SIG), est également décédé lundi, à la suite de complications de la Covid19. Il enseignait à l’Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara. Il était membre d’une association regroupant les natifs de la région Sava à l’université de Maninday, à Toliara. Quatre autres professeurs de Maninday sont décédés du coronavirus et d’autres maladies en l’espace de quelques mois.