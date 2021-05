Mahajanga – Le Covishield pour les groupes ciblés prioritaires

Comme dans tous les autres sites de vaccination du pays, les membres du CRCO de Boeny avec la direction régionale de la Santé publique dirigée par le Dr Solange Hoasy, ont participé à une formation sur le vaccin Covishield, lundi. Le responsable, le Dr Lanto, a effectué une présentation technique du vaccin avec sa description, ses sensibilités et son efficacité. Elle a été suivie d’une discussion sur les conséquences, dont les effets indésirables et son action.

Le directeur régional de la Santé publique de Boeny a ensuite procédé à l’organisation de la vaccination et présenté les sites de vaccination, les groupes de personnes prioritaires et les lieux d’inscription. Les six districts de la région Boeny bénéficieront de ce vaccin. « Le personnel de la Santé sera les premiers à être vaccinés, suivis des forces de l’ordre. Les personnes vulnérables devront présenter un certificat et un document prouvant leur état de santé », explique le médecin.

Les inscriptions sont ouvertes, depuis hier, aux personnes âgées de plus de 70 ans, depuis hier, dans les Centres de santé de base des vingt-six fokontany. Les membres de l’association des malades du diabète, Amadia, sont aussi prioritaires en tant que personnes vulnérables. Deux sites sont disponibles pour la vaccination. Le premier, ouvert au personnel de la Santé publique de Boeny, est situé au Centre de documentation de la DRSP à Mahabibokely. Le second, dans la garnison militaire à Mahajanga-be, est réservé aux forces de l’ordre.

Les premières doses de vaccin pour la région Boeny sont attendues vers la fin de cette semaine, pour cette première vague. Pour la prochaine deuxième vague, l e complexe sportif d’Ampisikina abritera le site de vaccination. La vaccination n’écarte pas le respect des gestes barrières.