Initiative – L’assurance agricole prend forme

Un partenariat passé presque sous silence. Mais qui ne manque pas d’intérêt. La Société financière internationale, SFI, bras financier du Groupe de la Banque mondiale pour le soutien au secteur privé, entend collaborer avec le gouvernement malgache pour rendre effective l’assurance agricole. Souvent évoquée sans être suivie de concrétisation sur… le terrain. Cette entente va permettre de développer des solutions pour les petits exploitants agricoles pour qu’ils puissent renforcer leur résilience face aux aléas des changements climatiques, augmenter leur productivité et faciliter leur accès aux divers services financiers. Dans le cadre de ce programme, SFI va accompagner les compagnies et sociétés d’assurances à concevoir des produits ciblés et adaptés aux besoins des agriculteurs. Un essai à transformer sur… le champ.