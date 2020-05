Rio Tinto – La production d’ilménite continue

Limiter l’impact de la crise sanitaire. Un aménagement sur l’organisation du travail a été effectué par Rio Tinto QMM depuis 24 mars dernier afin d’assurer la continuité des opérations tout en veillant à la santé et à la sécurité des employés.

Outre le télétravail, une équipe au niveau de la production au sein de la mine est isolée dans des systèmes d’hébergement. Des partenariats avec les hôtels de la région, qui sont durement affectés par la diminution significative du tourisme, ont été élaborés à cet effet.

Le respect des mesures barrières est de mise, comme la prise de température, le port de masque, la distanciation d’un mètre, etc.

« Si Rio Tinto QMM continue à opérer, c’est grâce à l’engagement et aux efforts dont chacun de nos employés a fait preuve dans ce contexte sans précédent. Nous bénéficions également du soutien de nos partenaires sociaux (les délégués du personnel et les délégués syndicaux). Nous les tenons informés des mesures et des actions à mettre en place pour faire face à cette pandémie de Covid-19. Il est important de mentionner que toutes les décisions prises au sein de l’entreprise sont alignées avec celles stipulées par le gouvernement », explique Ny Fanja Rakotomalala, PDG de la société.