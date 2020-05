Piqûres de rappel

Équivoque. La posture adoptée par l’organisation mondiale de la santé, OMS, depuis les premiers cas du coronavirus, n’a jamais fait l’unanimité. Elle a même suscité des interrogations. quand le mal est apparu dans la ville de Wuhan en Chine, puis s’est vite propagé, avec ses cortèges de victimes, l’OMS n’a pas jugé impérieux d’interrompre le flux des trafics aériens à destination et en provenance de la Chine. Elle a laissé aux autorités de chaque pays l’appréciation pour décider de ce qu’elles pensent être la solution la plus adéquate.

Il est vrai que suspendre les vols commerciaux avec la Chine, trop tôt, aurait eu des conséquences encore plus désastreuses pour l’économie mondiale. Madagascar, avec sa situation fragile et précaire, ne peut qu’endurer et encaisser les effets nocifs collatéraux de cette récession économique et financière inévitable. Mondialisation oblige.

Pour illustration, des boutiques de mode du centre commercial « Avance Center » à Behoririka, approvisionnées via le marché chinois, avec ses prix de revient des plus abordables, ont baissé pavillon depuis. Sur un plan plus général, le récent rapport de la Banque centrale a donné des pistes de réflexion sur l’ampleur de la débâcle financière à venir.

Ceci étant, une fermeté de la part de l’OMS à la genèse du mal, par une « communication scientifique précise » sur la dangerosité du Covid-19, aurait pu endiguer sa progression à travers le monde. un manque manifeste de vigilance, qui aurait peut-être activé la colère noire du numéro un de la Maison-Blanche. Donald Trump a dénoncé ce qu’il entendait par une mauvaise gestion de la crise sanitaire par l’OMS.

Dans la foulée de son emportement, il a supprimé l’obole américaine, d’un montant de 400 millions de dollars, pour l’OMS. Les anti-Trump ont aussitôt réagi en accusant le Président américain de vouloir détourner l’attention, de chercher une échappatoire, à un moment où le nombre des contaminés et des décès consécutifs au coronavirus aux États-unis a atteint des proportions exponentielles. Le fameux pic avant la décrue ou le plateau. Suivant l’allure d’un relief montagneux pour faire simple. Sans entrer dans les dédales des modèles statistiques, suivant la loi de Poisson-Gauss.

Toujours aux premiers jours de l’arrivée du Covid-19 en Europe, l’OMS a jugé inutile le port des masques de protection dans les endroits publics. Seul le personnel soignant en contact direct avec les porteurs du virus devait être équipé d’un tel attirail, selon ses recommandations. Le ministre français de la Santé publique, Olivier Véran, a abondé dans le même sens. Puis, il a révisé sa position au fur et à mesure de l’évolution de la situation hexagonale. Par le déconfinement graduel amorcé depuis hier, le port de masque est obligatoire en France.

Pour couronner le tout, l’OMS a émis des réserves sur les vertus thérapeutiques du Covid-organics à traiter et à prévenir le coronavirus. Ce qui a irrité des citoyens africains, désignant l’OMS comme étant un outil aux mains des « parrains » de l’industrie pharmaceutique. Allergiques aux remèdes traditionnels. CQFD.