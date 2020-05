Mode – Le jeune styliste Toky Ranaivo sort sa collection « Tambatra »

« Tambatra », la nouvelle collection du jeune styliste Toky Ranaivo, a été présentée le vendredi 8 mai au Havana Resort à Ambohidahy, sous forme de séance photos.

Six silhouettes pour femme composent cette nouvelle collection à l’allure glamour. Toky Ranaivo a mélangé les matières et a conjugué les couleurs avec élégance. Les formes sont souples dans des teintes poudrées allant du gris au violet. Des robes-bustiers se déclinent selon les goûts avec des bretelles torsadées pour certains modèles ; des drapés et des plissés qui rendent les descendantes d’Eve irrésistibles.

« J’ai préparé cette collection en un mois. Le confinement m’a poussé à créer davantage. J’étais motivé et prêt à créer malgré cette période difficile. J’ai réalisé ces six modèles du dessin à la conception. J’ai opté pour une séance photos à la place d’un défilé afin d’éviter de rassembler du monde », explique le styliste.

Toky Ranaivo est passionné de mode depuis son enfance. Il a participé au Mihamy Mada Fashion en février. Le jeune styliste compte faire une brillante carrière dans la mode. « La mode n’est ni morale, ni amorale. Mais elle est faite pour remonter le moral. On mène un combat pour la beauté, l’art, et le métier qu’on aime et qu’on ne veut pas voir disparaître », précise-t-il.