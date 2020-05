Mirado Rakotoharimalala – « On est prêt à reprendre les entraînements »

Entraînements collectifs, reprise des rencontres, matches à huis clos et TDR pour tous. Le secrétaire général de l’Orange Pro League évoque le redémarrage du championnat.

Le secrétaire général de l’Orange Pro League, Mirado Rakotoharima­lala, a confirmé la position de l’association des Clubs de Football Élite de Madagascar.

Invité sur le plateau d’Afrique Media TV, il a souligné que les équipes étaient prêtes à retrouver les terrains : « On verra d’ici le 17 mai la prochaine déclaration du président de la République. Qu’est-ce que l’Etat proposera ce jour ? Pour notre part, nous souhaitons une levée définitive de la suspension des activités dans les vingt-deux régions de l’île. Nous sommes prêts à reprendre les entraînements à moins de cinquante personnes et à respecter toutes les directives de protection sanitaire ». Il a poursuivi avec les dispositions à prendre, en vue d’une reprise de la compétition : « Nous demanderons à l’État d’effectuer des TDR (ndlr : test de diagnostic rapide) pour les joueurs, les staffs techniques et les officiels. Auparavant, les entraînements collectifs s’étaleront sur trois semaines ».

Après une trêve de pratiquement deux mois, les joueurs auront besoin de temps pour se re-concentrer et retrouver la forme. D’où ces trois semaines de remise à niveau.

La prudence est de mise. La CFEM n’entend prendre aucun risque par rapport à l’épidémie de Covid-19.

Huis clos

« Nous avons abordé l’éven­tualité des matches à huis clos. C’est plus prudent. Nous prendrons toutes les précautions pour assurer la santé de tous les acteurs. Voilà pourquoi les matches se joueront à huis clos, dans une même ville et dans un laps de temps réduit », a rajouté Mirado Rakotoharimalala.

L’Orange Pro League a été interrompue à la 16 des 22 journées, en mars dernier. « Nous comptons concentrer toutes les rencontres à Antananarivo, où il y a les infrastructures capables d’accueillir tous les matches, soit trois stades à Carion, au Bypass et à Vontovorona. L’idée est de programmer deux à trois matches par semaine. Ce qui permettra de boucler les sept journées restantes en deux ou trois semaines tout au plus », a-t-il conclu.