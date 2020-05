Diaspora de France – Mada Mifety met en place «Mikalo»

La nouvelle voix malgache en France. La première réunion de travail des organisateurs pour la réalisation du concours de chant destiné aux jeunes talents malgaches résidant en France s’est tenue par vidéo-conférence dimanche. Baptisé « Mikalo », il vise à promouvoir la culture et prépare les relèves malgaches.

Ouvert aux Malgaches résidant en France, âgés de 15 à 30 ans et aimant chanter, « Mikalo » offre une opportunité à la diaspora malgache de l’Hexagone de faire carrière dans la musique. « Ce concours cible les Malgaches et les métis. Il se déroulera en quatre étapes. Les coaches et le jury sont tous des chanteurs professionnels évoluent en France. Mamy du groupe Njila, Tahiry du groupe Dondolah, Stéphanie, ancienne membre de Feon’Ala, Titi Raha, Mahents, un choriste professionnel, D-Lain, et un membre du groupe Salala encadreront les participants. Nous avons défini les dates et les lieux du déroulement de ce concours, dimanche dernier », explique Herilala Andriamparany de Mada Mifety, initiateur de ce projet.

Les inscriptions se feront en ligne sur la page facebook Mada Mifety ou sur instagram mikalo mada-mifety, à partir du 1er juin jusqu’au 31 juillet. « Les éliminatoires débuteront en décembre. Nous prévoyons des gros lots, des temps de studio, et une bonne promotion pour les lauréats », ajoute Herilala Andriamparany.

Mada Mifety est bien connu dans le domaine de l’événementiel en France. Organisation de soirées à thème, de concerts d’artistes malgaches sur les scènes françaises, et de défilés de mode, souvent dans des endroits prestigieux tels que châteaux et bateaux de croisière figurent dans les réalisations de ce t te équipe composée exclusivement de Malgaches. Avec ce concours « Mikalo », Mada Mifety compte participer à faire émerger les nouvelles stars malgaches de demain.