VOLLEYBALL – SOMMETS NATIONAUX – Les demi-finalistes se dessinent

Dernière ligne droite. Les championnats de Madagascar 2D et les coupes nationales des jeunes procèderont ce mercredi, à la cinquième et dernière journée à Antsirabe. En poule unique, Pole GNVB d’Anala­manga et NADJ d’Atsina­nana sont en roue libre chez les hommes en deuxième division en enregistrant deux victoires chacun en autant de rencontres après la troisième journée. AVBA et AVBC occupent, quant à eux, la troisième et la quatrième place après une victoire et une défaite chacun. Chez les dames, Squad d’Analamanga culmine en tête après un parcours sans faute de deux succès devant AVBA de Vaki­nankaratra qui a arraché, pour sa part, une victoire et a encaissé une défaite. Deux clubs d’Anala­manga sont en démonstration chez les U20, ASI chez les garçons et BI’AS chez les filles. Ces deux formations ont elles aussi signé un sans-faute en phase de poule. Dans les catégories des plus jeunes, GNVB d’Analamanga brille en assurant jusqu’ici la position de leader chez les U16 filles et les U14 filles. Les qualifiés à la phase finale seront connus à l’issue de la dernière journée des éliminatoires de ce mercredi. Les demi-finales se joueront jeudi et toutes les finales, vendredi.