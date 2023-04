ROCADE D’IARIVO – Jeunes détrousseurs aux bois ronds arrêtés

Lundi, dans la soirée, cinq adolescents ont été capturés par l’équipe de patrouille de la police du commissariat du huitième arrondissement (CSP8), sur la rocade d’Iarivo. Ils n’ont que 12 à 18 ans. Ils avaient dans leurs mains un chevron, une planche et un bois rond au moment de l’arrestation. En fait, ils ont été en train de cibler des passants pour les agresser et voler. Ils seraient même prêts à tuer si leur victime essaie de leur résister. Il n’y a eu aucun recours à la violence lors du coup de filet. Seulement, les policiers les ont mis à genoux et menottés avant de les embarquer à bord de leur pickup. Ils ont été placés en garde à vue. Les premiers éléments de l’interrogatoire révèlent qu’ils guettent surtout les piétons. Récemment, une mère de famille marchait dans cet endroit, secteur d’Ambohi-mahitsy, et les mêmes jeunes, selon la police, l’ont dépouillée de son téléphone. Insatisfaits du butin, ils l’ont frappée à coups de gourdin en plein visage et ont pris le large dans le noir. Elle a dû être admise à l’hôpital à cause de la gravité de ses blessures.