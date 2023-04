RÉFORMES STRUCTURELLES – Trois projets de modernisation de la Douane enclenchés

Du concret. Trois projets parmi les réformes du système douanier malgache, soutenu par la République de Corée, ont été lancés hier. Ce, après des mois de préparation intense entre les deux parties.

Les résultats d’une fructu­euse coopé­ration ont été présentés hier au Radisson Blu. Signé au mois d’août, l’Accord entre la Douane malgache et le Korean Customs Services, KCS, arrive au point de la concrétisation. « Ce sont trois projets qui s’insèrent et sous-tendent le Plan stratégique de réformes en profondeur des mécanismes douaniers malgaches sur les trente et un programmes identifiés avec le Fonds monétaire international, FMI. Il s’agit de l’analyse des risques dynamiques permettant de réagir à temps sur des déclarations suspectes, la conception, modélisation de structures des données, l’acquisition de serveur et stockage, l’aménagement local ou Data Warehouse. Le volet humain au-dessus de tout, n’est pas oublié par la mise en place d’un système de gestion des ressources humaines fondé sur une approche de compétence » a expliqué Ernest Lainkana Zafivanona, directeur général des Douanes, dans ses explications sommaires.

Ces trois considérations ont bénéficié de l’appui financier de la République de Corée pour 5 163 000 de dollars. L’ambassadeur Son Yong-ho, présent hier au Radisson Blu, tout en félicitant une telle réussite attend de la « rapidité, de la transparence et de la sécurité » dans le processus de dédouanement à Madagascar. Une délégation du KCS composée de trois spécialistes est en mission à Antananarivo depuis le 10 avril.

Pendant la mise en œuvre du projet, des hauts responsables et des employés de l’Adminis­tration douanière malgache seront invités en Corée pour apprécier l’avancée d’un système douanier d’un pays modèle d’efficacité en la matière.

Domaines réserves

Ernest Lainkana Zafiva­nona, toujours dans cette optique de réformes en profondeur, a annoncé « l’instauration du 100% scanning dans le port de Toamasina d’ici le mois de juin. Dans le sens de l’import-export. Ce qui va réduire le temps à y passer. Pour le circuit jaune de 3 jours à 3 heures. Pour le circuit vert de 4 à 5 jours à 8 heures. Une fluidification qui va aussi rendre plus efficace les actions de contrôles et de surveillance ». Même si la douane ne peut à elle seule faire la sécurisa­tion aux portes des frontières. Il existe d’autres entités qui interviennent dans des domaines réservés. Concernant les autres projets du plan stratégique, « vingt-sept bailleurs de fonds sont disposés à les soutenir après un tour de table avec eux. Comme la BAD, le FMI, le Cnu­ced, l’Organisation mondiale des douanes. Nous allons signer des Accords dans ce sens » rassure Ernset Lainkana Zafivanona.