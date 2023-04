Questions à… DR JULIEN RAZAFIMAHEFA – « Il n’existe pas de moyen reconnu pour prévenir le Parkinson »

La maladie de Parkinson est encore peu connue. Le Dr Julien Razafimahefa, neurologue au centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana, apporte des informations pour mieux comprendre la maladie.

Qu’est-ce que la maladie de Parkinson ?

La maladie de Parkinson est une maladie qui affecte les cellules du cerveau qui produisent le neurotransmetteur, appelé dopamine. L’endommagement de ces cellules va diminuer, progressivement, le taux de la dopamine. Cela va affecter les mouvements du corps et entrainera des tremblements.

Comment se manifeste-t-elle ?

La maladie affecte les personnes âgées de plus de 50 ans, en général. Les symptômes apparaissent sur un membre du corps, en premier, cela peut être la main ou le pied. Ils tremblent, lorsque les membres sont au repos. Ils ne sont plus très agiles. Le malade peut ressentir une sensation de raideur et de lourdeur au niveau des membres affectés. Le malade a de la difficulté à marcher et son corps se voûte. Les symptômes vont s’étendre sur l’autre partie du corps, au fil des années. Le malade peut, aussi, développer, des symptômes neuropsychologiques, qui débutent parfois, plusieurs années avant les symptômes moteurs. Il ne montre plus beaucoup d’émotion. Il s’irrite, facilement. Il souffre, en outre, d’insomnie. Et il constipe. Son état va se dégénérer, au fil des années, avec la baisse progressive des neurones.

Est-il possible de soigner cette maladie ?

Nous ne savons pas exactement les origines de la baisse des neurones qui produisent la dopamine. C’est pourquoi, il est difficile de prévenir la maladie et de limiter son évolution. On ne peut, donc, pas, guérir cette maladie. Cependant, des médicaments peuvent remplacer la fonction de la dopamine. Les traitements dépendent de l’état du malade. La rééducation par la kinésithérapie est, aussi, essentielle, pour le maintien de son autonomie.

Les traitements de la maladie de Parkinson sont difficiles d’accès à Madagascar, n’y-a-t-il pas de solution ?

Les génériques des traitements médicamenteux de la maladie de Parkinson n’existent pas encore à Madagascar. Ce sont les spécialités, qui coûtent chers, qui sont disponibles chez nous. Parfois, ils sont en rupture de stock, comme la plupart des médicaments importés. Toutefois, nous avons créé l’association des parkinsoniens. Elle a pour fonction d’entrer en direct avec les pharma­ciens, pour faciliter l’accès aux médicaments pour ses membres.