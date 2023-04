MÉTÉO – Des orages et des grêlons attendus après-demain

Des averses orageuses perdureront, au Nord et sur les Hautes-Terres centrales, en ce mois d’avril. « À partir du 14 avril, nous nous attendons à des orages dans les régions Vakinankaratra, Itasy, Bongolava, Melaky, à Antsohihy dans la région Sofia, et au sud de la région Diana. Des grêlons sont même probables », indique Roger Randriamanantena, prévisionniste à la direction générale de la Météorologie, hier. Il explique que des orages et des grêlons, comme ceux qui sont tombés à Ambato­lampy, dans la région Vakinankaratra, dans l’après-midi du lundi de Pâques, en plein mois d’avril, sont des phénomènes normaux. « C’est typique de l’intersaison. », rajoute-t-il. Toutefois, les conditions sont de moins en moins propices à la formation d’orages violents.