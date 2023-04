JUDO – IJF RANKING – Laura Rasoanaivo numéro 1 mondial junior

La Fédération internationale du judo a publié hier, le nouveau classement mondial. La championne d’Afrique junior en titre des 70kg, Laura Rasoanaivo Razafy est devenue numéro un mondial.

Au sommet de son art. Progression impressionnante, la championne d’Afrique junior en titre chez les 70kg, Laura Aina Rasoanaivo Razafy écrit son histoire et se hisse sur le toit mondial. Classée troisième lors du précédent classement publié le 2 avril, la judokate du JC de Saint- Michel grimpe de deux marches et s’installe, après la dernière publication du classement mondial de la Fédération internationale du judo (IJF) d’hier, à la première place mondiale des juniors filles des moins de 70kg. La médaillée d’or des Jeux des Iles de l’océan Indien en 2019 à Maurice, vient ainsi de réaliser un exploit extraordinaire et historique étant la première Malgache à se positionner au top des meilleures judokates du monde chez les juniors. «Un sport devenu une passion, un loisir en commençant et aujourd’hui c’est la plus belle histoire de ma vie… Je suis numéro un mondial et j’en suis tellement fière. Le chemin n’a pas été facile, quelques doutes, des hauts et des bas, des échecs, mais surtout beaucoup de leçons», remarque la meilleure judokate mondial junior après avoir appris les nouvelles.

Montée en flèche

Laura a effectué un parcours plus qu’impressionnant en arrachant six médailles dont cinq d’or et une de bronze en l’espace seulement d’un mois. Elle a décroché deux médailles d’or chez les juniors et seniors à l’Open de Tunis, du 9 au 12 mars. Elle a, par la suite, rajouté une médaille d’or de plus chez les juniors et une de bronze chez les seniors à l’Open d’Afrique d’Alger, les 17 et 18 mars. Puis, la fille de l’olympien de Barcelone en 1992, Luc Rasoanaivo Razafy, a récemment signé un doublé en or à la Coupe d’Afrique des juniors et à l’Open de Luanda, les 7 et 8 avril. D’après le nouveau classement publié hier, Laura Rasoanaivo est devenue le numéro un mondial junior, elle est créditée de 500 points devant l’Allemande Samira Bock (466 points), la Tchèque Julie Zarybnicka (425 points), la Colombienne Brenda Olaya (400 points) et la Coréenne Jimin Yang (300 points). L’aventure ne s’arrête pas là pour Laura Rasoanaivo. Dans son calendrier, elle disputera les championnats du monde des seniors à Doha, le 7 mai, puis les championnats d’Afrique des cadets et juniors à Mada­gascar en juillet, un mois avant les XIe Jeux des Iles de l’océan Indien sur le sol malgache, programmés du 25 aout au 4 septembre. En quête de la qualification pour les JO de Paris 2024, elle suit les traces de son père, Luc Rasoanaivo Razafy, 71kg, l’olympien de Barcelone.