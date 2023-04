ISCAM – Succès du programme Master 2 en Management de projets

La sortie de la première promotion du parcours de Management de projet innovant de l’Iscam business School Madagascar en partenariat avec l’université de Senghor a eu lieu hier.

L’Iscam business School Madagascar et l’université de Senghor ont lancé conjointement le nouveau parcours de Management de projet innovant (MAPI). Il est destiné aux professionnels qui souhaitent élargir leurs perspectives, grâce à un programme de Master 2 en un an. La première sortie de promotion, qui s’est déroulée le 11 avril au Carlton Anosy, a été un grand succès. Quatorze étudiants ont obtenu leur diplôme de Master 2. Dirigé par Rabeharison Asmina, Directeur exécutif adjoint, et Ramanoara Lucy, Directeur académique « ce programme international permet aux étudiants de poursuivre leur formation à Madagascar tout en obtenant un diplôme international grâce au système LMD. Il est destiné aux personnes ayant déjà une expérience professionnelle, un projet en cours ou un diplôme de master, qui souhaitent approfondir leur connaissance en leadership, en entrepreneuriat et en création de projet ». D’une durée de 12 mois, le parcours est accessible aux personnes qui veulent se perfectionner dans ces domaines. Les étudiants auront ainsi la possibilité de développer de nouvelles compétences pratiques en management de projet innovant et de travailler sur des projets qui stimuleront la croissance économique. « Il est important de noter que dans un monde où le contexte change rapidement, il faut se tenir informé des dernières tendances et avoir de nouvelles connaissances pour relever les défis de l’avenir et innover. C’est pourquoi ce nouveau parcours est unique en son genre et mettra en avant les compétences requises pour réussir dans l’environnement économique actuel », explique les responsables du programme. Le parcours de Manage­ment de projet innovant est donc une opportunité unique de renforcer les compétences professionnelles et de poursuivre une formation de haut niveau à Madagascar. Avec cette initiative, les étudiants auront un avantage concurrentiel sur le marché du travail et seront mieux préparés pour l’avenir.