EXPOSITION – Une immersion dans le monde de la biodiversité pour comprendre l’urgence de la conservation

L’Alliance française d’Antananarivo a ouvert ses portes le 11 avril dernier pour accueillir une exposition sur la biodiversité. Jusqu’au 28 avril, le public pourra y découvrir l’importance de protéger la faune et la flore de notre planète. D’après leur explication « Grâce à des visites guidées et à la projection du film documentaire « HOME » de Yann Arthus Bertrand, les visiteurs pourront se plonger dans le monde de la biodiversité et comprendre les enjeux de sa préservation » La biodiversité est notre vie. Elle englobe tous les milieux naturels et toutes les formes de vie, qu’il s’agisse de plantes, d’animaux, de champignons ou de bactéries, et de leurs interactions. Pourtant, les activités humaines représentent une menace d’extinction pour de nombreuses espèces et mettent en péril la diversité biologique. « L’objectif de cette exposition est de sensibiliser le grand public et particulièrement les enfants sur l’urgence de protéger la biodiversité à Madagascar et dans le monde. Les enjeux sont multiples et cruciaux. Les végétaux terrestres et les microalgues marines produisent l’oxygène que nous respirons, tandis qu’ils purifient l’air en captant certains polluants. La biodiversité assure donc notre qualité de vie en rendant de nombreux services » selon eux. Le Plan biodiversité a été lancé pour renforcer l’utilisation des solutions fondées sur la nature, afin de contribuer à notre adaptation aux changements climatiques et favoriser la résilience des territoires. Dans ce contexte, l’exposition proposée par l’Alliance française d’Antananarivo est un support pédagogique concret pour expliquer l’importance de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes en France et dans le monde. Cette exposition est une invitation à découvrir le monde de la biodiversité pour mieux le protéger. En espérant que cette initiative permettra de sensibiliser un maximum de personnes à l’urgence de la conservation de notre environnement.