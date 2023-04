Deuxièmes dames

Deux championnes en quelques jours. Iony Razafiarison redoutable combattante et impitoyable championne à l’Ares Fighting Championship aux dépens de l’Italienne Manuela Marcenetto à Paris et Laura Rasoanaivo Razafy vainqueur au Luanda African Cup et nouveau numéro un mondial junior des moins de 70 kg ont marqué le début de la semaine. Les deux championnes ont en commun la combativité à toutes épreuves. Iony a gagné le combat le visage ensanglanté et l’œil gauche tuméfié. Laura quant à elle ne donne aucune chance à ses adversaires toutes battues par ippon d’entrée de jeu. Elle ne laisse pas planer le doute et prend tout de suite les initiatives. Ce sont deux championnes d’exception armées de persévérance et de ténacité. Iony a 38 ans mais elle a toujours fait de victoire et ne lâche jamais rien. Laura a de qui tenir puisqu’elle est la fille de l’ancien international Luc Rasoanaivo Razafy du Judo Club Saint-Michel. Elle a le judo dans le sang. “Un sport devenu une passion, un loisir au commencement et aujourd’hui c’est la plus belle histoire de ma vie. Suis numéro “une” mondial et j’en suis tellement fière. Le chemin n’a pas été facile, quelques doutes, des hauts et des bas, des échecs mais surtout beaucoup de leçons “a-t-elle commenté sur son compte Facebook. Son exploit est d’autant plus remarquable qu’elle évolue dans une catégorie où les Malgaches ont du mal à briller. Avec Laura on a une future championne olympique en puissance. Ce n’est pas peu dire vu ses qualités techniques hors du commun. Il va sans dire qu’elle constitue déjà un épouvantail aux Jeux des îles et au championnat d’Afrique. Dans le passé le judo a eu de grands champions comme Louis Andrianaivo, Tommy Andrianaivo, Jacques Djidji, Bibi Ravoalavoson , plus tard Antsa et Elia Ranjatoson, Domoina Rabeantonadro, Naina Cecilia, Jean Jacques Rakotomalala, Luc Rasoanaivo Razafy… de l’époque Akira Kai mais Laura est certainement d’une autre trempe. Elle donne la preuve que plus que jamais après le sprinter Jean Louis Ravelomanantsoa, Dally et Natacha Randriantefy en tennis, les boulistes champions du monde deux fois, Parfait Rakotonindriana …nos meilleures chances demeurent dans les disciplines individuelles. Pour le moment ne boudons pas notre plaisir avec la performance de nos deuxièmes dames.