CONCERT – Quatuor Squad revisite les “tubes” royaux

Quatuor Squad proposera la musique de l’époque des rois et reines lors d’un futur concert mémorable.

Le public malgache sera transporté dans un autre temps, à travers le spectacle « Gasikara Mozika » de Quatuor Squad, qui se tiendra le 29 avril au CC Esca Antanimena. Le groupe de musiciens proposera un spectacle musical 100% malgache, en remettant au goût du jour les musiques variétés modernes, les nouveautés mais surtout les musiques de l’époque de la royauté.

Ce sera un concert de 2 heures avec tout simplement le groupe Quatuor Squad. Il n’y aura pas de chanteur lors de cet événement car le groupe est exceptionnellement un groupe de musiciens. C’est quelque chose de nouveau dans le monde musical malgache. « Les rois et les reines de Mada-gascar avaient leurs propres musiciens qui les accompagnaient lors de leurs déjeuners, lorsqu’ils accueillaient des invités ou lorsqu’il y avait des événements officiels. Nous avons travaillé en collaboration avec l’Académie Malagasy pour pouvoir acquérir les partitions de cette époque qui se trouvaient à Londres. Cette occasion nous permettra de faire revivre ces musiques à travers notre style classique et symphonique. Nous utiliserons différents instruments, en proposant des mélodies de valihy de saxophone et d’autres instruments musicaux» déclare Ravo Ramboanarison l’un des membres du groupe Quatuor Squad.

Ambiance authentique

Le groupe, qui célèbre ses 5 ans d’existence, va faire son 4ème grand concert. « Pour cet événement, nous voulons marquer notre 5ème anniversaire avec un concert mémorable et faire découvrir notre savoir-faire musical au public. De base nous sommes quatre dans le groupe mais pour cette occasion nous serions huit ou dix. Nous attendions à peu près 800 spectateurs. Nous avons choisi CC Esca car c’est le plus proche pour ceux qui veulent venir nous voir » explique-t-il. D’après lui « notre objectif, c’est d’inciter les gens à aimer notre musique, de les éduquer, de leur fournir une ambiance musicale authentique et de leur faire savoir que nos instruments de musique classique peuvent également reproduire des sons modernes ».

La préparation pour le futur spectacle a déjà été minutieusement effectuée pendant plusieurs mois. « Le public sera émerveillé par notre performance musicale, qui reflète notre passion pour la musique en tant que Quatuor Squad. Les billets sont déjà disponibles depuis fin mars au Nectar Ankaditapaka. Nous serons ravis de jouer devant un public aussi enthousiaste ».

Selon lui en somme, Quatuor Squad réussira à faire revivre un pan de l’histoire musicale de Madagascar lors d’un futur concert exceptionnel qui saura enchanter le public par la qualité de sa prestation musicale et son envie de faire découvrir la richesse de la musique malgache.