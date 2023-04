CODE DE LA ROUTE – Rappel sur la circulation réglementée aux passages à niveau

Prévention d’accident. Le ministère des Transports et de la météorologie vient de sortir une note de rappel dans le cadre de la prévention des accidents de la circulation, dans les passages à niveau. « De nombreux piétons et automobilistes ne respectent plus les règlements de la circulation aux passages à niveau. Pour prévenir des accidents, il est important de rappeler ces règlements », peut-on lire dans cette note de rappel signée par le ministre Valery Ramonjavelo, à la date du 11 avril. Le code de la route accorde la priorité absolue aux trains. Cette note indique, entre autres, « qu’avant de traverser un chemin de fer, sans garde-barrière, il est de la responsabilité des piétons et des automobilistes d’assurer qu’aucun train ne va passer » ; « qu’il est formellement interdit aux piétons et aux automobilistes de déranger le travail du garde-barrière, et l’usage de la barrière par n’importe quel moyen, sous peine de sanction » ; « que le stationnement de véhicules, ou le rassemblement devant les barrières d’un passage à niveau sont interdits » ; « que tout dépassement est interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi- barrières » ; « que la circulation est prioritaire aux trains sur les passages à niveau ». En outre, le ministère des Transports rappelle que le stationnement sur les ponts, les tunnels, sur les passages à niveau, sur les voies ferrées et aux alentours de ces infrastructures, sont formellement interdites. Il y a juste quelques se­maines, trois agents de la Jirama décèdent dans un accident ferroviaire à Andekaleka. Le véhicule qui a transporté ces techniciens, a été réduit en un tas de ferrailles par un train, au moment où il traversait l’intersection d’une voie routière et d’une voie ferroviaire. La vigilance doit être renforcée avec le projet « train urbain », qui va bientôt, démarrer.