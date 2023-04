BASKETBALL – Les Ankoay U19 à pied d’œuvre

Une fois arrivée en France le lundi matin vers 8h45, la délégation malgache composée des joueurs de l’équipe nationale Ankoay garçons U19, le staff techni­que et quelques membres de la Fédération malgache de basketball, a tout de suite rejoint le centre sportif d’Elan-Chalon, pour entamer la deuxième phase de regroupement de l’équipe nationale malgache. Les treize joueurs prévus à cette deuxième phase de regroupement sont au grand complet et ont bien démarré leur stage hier. La première séance a comporté des travaux et réveils musculaires suivis de touche de balle et de stratégie d’attaque et de défense.