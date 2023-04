BAILLEURS DE FONDS – Nouveau représentant de la Banque Mondiale

Atou Seck. Il faudra désor­mais se familiariser avec cette appellation. Le mandat à Madagascar pour le compte de la Banque Mondiale de Marie-Chantal Uwanyiligira arrivera bientôt à son terme. Son successeur est déjà connu. Ce sera l’actuel responsable des opérations de la Banque Mondiale au Bénin, le sénéga­lais Atou Seck, qui assurera la représentation de l’institution de la Banque Mondiale à Madagascar, d’après ce qu’a annoncé la ministre de l’Éco­no­mie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, sur sa page Facebook. Elle participe à la réunion du Printemps de la Banque mondiale à Washington. Suivant son parcours, Madagascar sera le troisième pays africain auprès duquel cet économiste sénégalais va représenter la Banque mondiale. Avant d’être responsable des opérations au Bénin, il avait été le représentant résident de cette institution financière à Djibouti. Atou Seck s’est par ailleurs consacré à d’autres pays d’Afrique, du Moyen-Orient et du Maghreb, puis à la Région Amérique latine et Caraïbes auparavant. Mais il a particulièrement été chargé du volet éducation dans certains pays, dont en tant qu’économiste spécialisé en éducation au Mali ou encore spécialiste sénior en éducation au Cameroun. Marie-Chantal Uwany­ili­gira, spécialisée dans le do­maine du développement, a été remarquée par ses sorties médiatiques pour rappeler aux dirigeants de la Jirama l’importance de la bonne gouvernance. La Banque Mondiale a exigé leremboursement des dépenses inéligibles dan le cadre du projet Pagose financé par la Banque Mondiale. Celle-ci a aussi insisté sur l’application des tarifs Optima et Optima business, pour les particuliers et les entreprises.