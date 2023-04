AMBATONDRAZAKA – Deux suspects tués et brûlés à l’essence

Une centaine de personnes hostiles ont arraché des mains de la gendarmerie deux suspects et les a lynchés, hier, dans la commune d’Ambatosoratra, du district d’Ambatondrazaka.

La population se fait justice elle-même pour des raisons flagrantes dans le fonctionnement judiciaire. Hier encore, vers 10h30, à Ambatosoratra, dans le district d’Ambatondrazaka, deux suspects ont été châtiés à mort et brûlés à l’essence. Tout est parti d’une histoire de meurtre. Il y a trois semaines, un jeune de 18 ans a été retrouvé mort dans le lac Alaotra. « Il a en effet été tué. Personne ne connaît l(es) auteur(s). Nous supposons qu’en allant à la pêche soit il s’est trompé de nasse, soit il a volé celle des autres. Les gens d’ici sont très sévères quand il s’agit de leurs nasses. Ils les vérifient tous les matins… Alors, il se peut que le jeune homme a été frappé à coups de rame, aurait perdu connaissance et mourait dans l’eau », rapporte le maire de la commune d’Ambato-soratra, Fidisoa Heriniaina Randriamahazo, contacté par une collègue. Les autorités n’ont pas pressenti que l’affaire connaitra une suite tragique. La famille du défunt aurait déjà entendu des rumeurs sur ses présumés assassins, mais elle n’avait pas rassemblé assez de preuves.

Tension

« Pendant la fête pascale, certains ont abusé d’alcool. L’un d’eux aurait même fait une révélation : je l’ai vraiment tué de mes dix doigts. C’est à partir de cela que la partie endeuillée les a arrêtés. Pourtant, ils sont tous des voisins », explique l’édile.Les deux supposés coupables de l’acte ont été conduits par un attroupement tumultueux jusqu’à la mairie. Ils y ont été enfermés en attendant les gendarmes. Ceux-ci sont rapidement arrivés et ont commencé une enquête sommaire sur place. Malheureusement, ils n’étaient que trois et ne pouvaient pas évacuer les captifs sans renfort. « C’est à ce moment-là que la tension est montée d’un cran. Des instigateurs de vindicte populaire sont nombreux et des racontars ont envenimé les huées. Ils ont clamé : livrez-les nous, attention à la corruption monsieur l’adjoint !…C’étaient des menaces comme ça », ajoute la première autorité de la ville. Finalement, le fokonolona s’est déchainé et a extrait les deux quidams du bureau de la commune. Il les a tabassés jusqu’à ce que mort s’ensuive. L’unité de renfort dépêchée par la brigade d’Ambatondrazaka a débarqué tardivement et raté la scène qui a été un véritable coup de tonnerre.