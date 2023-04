AÉROGARE DE TOLIARA – Les douaniers découvrent des armes

Une suspicion de trafic d’armes a été révélée. Dix fusils de chasse et quatre cent cinquante cartouches ont été trouvés lors d’une fouille à l’aérogare de Toliara.

La douane en­quête actuellement sur une suspicion de trafic d’armes. Des fouilles économiques ont été réalisées à l’aérogare de Toliara, lundi vers 12h30. Résultat, dix fusils de chasse et trois cent cinquante cartou­ches de calibre douze, ainsi que cent autres munitions de 22 long rifle ont été saisis. Il s’agit de l’armement de troisième catégorie ou de chasse. Il a été importé par un habitant de Tanambao Toliara. D’après les infor­mations arrachées au compte-gouttes, l’homme a présenté six certificats d’expédition, quatre lettres de déclaration d’armes et dix autorisations d’achat et de première détention d’armes à son nom et à neuf autres personnes vivant à Besakoa, Mahavatsy, Tsianaloka, Toliara Centre, Tanambao Motombe et Tanandrano Ankazoabo Sud. « Il n’avait aucune autorisation d’importation. Du coup, une enquête s’avère nécessaire. La douane s’en charge », indique une source informée. Les armes ont été achetées auprès de Natura Buy, un site français qui vend des articles de pêche, de chasse, de tir sportif, tactique et défense, des armes de collection et outdoors. « Les documents fournis sont bien clairs. L’autorisation d’achat et de première détention a été délivrée et signée par le directeur provincial de l’intérieur et de la décentralisation. Seulement, les douaniers ont réclamé l’autorisation d’importation », raconte une autre source qui a voulu ne pas être citée à cause de l’enquête toujours en cours. « S’il s’agit d’une importation, la loi sur le régime de l’armement à l’exception des armes blanches prévoit qu’elle est soumise à l’obtention préalable de l’agrément d’importateur, accordé par décret, et d’une autorisation d’importations, accordée pour chaque importation : par arrêté du ministre de l’Intérieur pour les armes de deuxième et troisième catégories », assène-t-elle. « Mais si c’est une introduction, celle-ci est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation d’introduction d’armes et de munitions, accordée par décision du chef de province de la résidence de l’arrivant », souligne-t-elle.