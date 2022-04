Kinapping – La femme d’un directeur et deux enfants enlevés

Des criminels ont kidnappé deux enfants et la femme du directeur de l’EPP de Tanambao Belo-sur-Tsiribihina, samedi. Ils réclament douze millions d’ariary.

Enlèvement contre rançon. Trois personnes ont été kidnappées dans le fokontany de Tanambao, commune de Tsarahotana, district de Belo sur Tsiribihina, samedi aux alentours de 1 heure du matin. Il s’agit de la femme du directeur de l’école primaire publique (EPP) locale et deux enfants de 7 et 15 ans.

À cette heure-là, huit à onze bandits équipés de deux fusils sont venus assiéger le village. Leur vacarme a réveillé les habitants. Ceux-ci ont été saisis de peur. Personne n’osait résister. D’après les témoignages recueillis sur place par les forces de l’ordre, les malfaiteurs ont cherché le premier responsable pédagogique et le père des gosses, propriétaire d’une épicerie. Ils voulaient les tuer. Or, tous les deux ont réussi à se sauver dès leur arrivée.

Mécontents, les bandits se sont tournés vers les membres de famille de leurs cibles. Ils ont vidé les étagères du petit commerce. Ils ont raflé la recette et sont repartis avec trois otages. Sitôt informés des faits, des éléments d’intervention de la gendarmerie se son t déplacés vers les lieux. Ils ont engagé un ratissage avec des poursuivants civils.

Douze millions d’ariary

L’opération suit toujours son cours. Dimanche, les ravisseurs ont téléphoné à la mère des enfants. Ils ont exigé douze millions d’ariary en échange de la libération des prisonniers. Jusqu’à hier, aucun versement n’aurait encore été effectué.

« Nous sommes pour le moment occupés à poursuivre les kidnappeurs. Nous diligenterons l’enquête dès que les captifs seront libérés. Des bribes de renseignement révèlent juste que les cibles de la bande auraient des problèmes familiaux. En effet, les habitants du fokontany de Tanambao sont tous une famille », raconte un gendarme joint par téléphone.

Depuis ces derniers mois, la population du district de Belo sur Tsiribihina se trouve sur le qui-vive à cause de l’insécurité alarmante. Elle ne sait plus à quel saint se vouer face aux attaques de dahalo, parfois suivies de meurtre ou de rapt. Elle dénonce également des abus et dérapages de certains gendarmes.