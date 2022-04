Enseignement supérieur – Première journée morte à l’Université d’Antananarivo

Le SECES tente de lancer une alerte face à la décision de la HCC déclarant la loi sur l’autonomie des Universités et des Etablissements publics d’Enseignement supérieur non conforme à la Constitution.

Certains étudiants en médecine en première année sont rentrés bredouilles hier après la suspension des cours pour les deux journées mortes. Des étudiants sont encore venus dans la matinée au campus. « On avait encore deux cours prévus dans la matinée mais un enseignant ne s’est pas pointé pour le second cours. On ne sait pas vraiment si c’est à cause de la journée morte ou s’il a eu un imprévu », avoue une étudiante rencontrée sur l’Esplanade Ankatso, hier. Chaque section de l’Université a marqué cette journée. Pour le cas de la faculté des Lettres, les salles de cours étaient vides dans la matinée, les portails étaient quasi-fermés.

Idem pour la faculté des sciences où les salles de cours n’étaient pas ouvertes en marge de cette journée. « On a encore un cours de laboratoire ce matin. J’avais entendu que les examens de certains parcours ont été reportés à cause de ces deux journées mortes », livre un étudiant qui était en train de lire les affiches devant l’entrée de la faculté des sciences.

Du côté du SECES, les revendications sont claires et c’est par rapport à la décision N°03-HCC/D3 du 9 février 2022 qui rejette de la loi sur l’autonomie des universités. « Les membres du SECES sont libres d’appliquer la décision de la journée morte. Chaque enseignant de chaque section pourrait organiser cette journée. Ce que nous revendiquons actuellement c’est qu’aucune loi n’est encore en vigueur en ce qui concerne l’autonomie des Universités. On peut voir actuellement les conséquences de ce vide juridique, d’où les manifestations répétées. La validation de cette loi pourrait solutionner les problèmes au sein des universités », indique le Docteur Faliarivony Randriamialinoro, du SECES, joint au téléphone hier.

Contradictoire

La décision de la HCC par rapport à la loi qui définit le statut et le régime des Établissements Publics d’Enseignement supérieur et de Recherche Scientifique dispose que ce sujet doit relever du domaine règlementaire. Un des points rejetés par la décision de la Cour consisterait à affirmer que les enseignants ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires en raison des enseignements qu’ils dispensent, ou des recherches qu’ils effectuent ou qu’ils publient dans le respect de l’Ethique et de la Déontologie.

Pour le Syndicat la loi ne confère en aucun cas une immunité aux enseignants chercheurs par rapport aux poursuites judiciaires qu’ils peuvent encourir. « Il s’agit d’une protection, afin que les enseignants chercheurs puissent travailler librement dans le cadre de l’enseignement qu’ils dispensent. Prenons le cas du Pr Stephan à Toamasina qui a été poursuivi après avoir publié les résultats de ses recherches», enchaîne le Docteur Randriamialinoro. La revendication des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants continue ce jour.