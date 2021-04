Rugby – Qualifications CAN-Mondial : Francis Ntamack nouveau coach des XV Makis

Le Malagasy Rugby vient de nommer un technicien français à la tête de la sélection nationale masculine à XV. Sa première mission sera de qualifier les Makis à la CAN 2022.

Un multiple champion de France nommé nouveau coach des XV Makis de Madagascar. Le technicien français, Francis Ntamack remplace l’ancien coach des XV Makis, Philippe Canitrot, qui évolue actuellement à la Réunion. Ce dernier avait occupé le poste d’entraîneur de l’équipe masculine lors des matches comptant pour la phase éliminatoire de la Coupe d’Afrique des nations à la fin 2019 et début 2020.

Le Malagasy Rugby a annoncé dans les réseaux sociaux ce samedi la nomination de Francis Ntamack au poste de head coach des Makis. «Sa mission sera de préparer et accompagner les Makis à la phase éliminatoire de la Coupe d’Afrique des nations à Namibie à la fin-juin » souligne le directeur technique national, Antsoniandro Randriano rosoa. Comme palmarès en club, Ntamack au poste de troisième ligne centre, avait remporté dernièrement le titre de champion de France fédérale 2 en 2010 avec Blagnac SCR. Quatre ans plus tôt, il arrachait le sacre de champion de France pro D2 sous le maillot de l’US Montauban en 2006. Dans les années 90, il était sacré champion de France avec le Stade Toulousain en 1996 et finaliste du championnat de France pendant deux saisons, en 1999 et 2000 avec l’US Colomiers.

Grand champion

En sélection, Ntamack évoluait en équipe nationale A en 2001. Le 10 octobre de cette année, il formait l’équipe de France contre l’Afrique du sud. Il raflait également des titres dans la jeunesse, pour ne citer que celui de champion de France junior en 1990 avec la l’équipe sport étude de Jolimont. Et en 1991, il décrochait le sacre de champion de France junior avec le Stade Toulousain puis champion des provinces juniors avec le même club pendant deux saisons, en 1991 et 1992.

Déjà à Madagascar depuis l’an passé, Francis Ntamack a déjà assisté et observé des matches comptant pour le tournoi de barrage qualificatif au championnat national élite fédérale I. «Il devrait prendre en main les présélectionnés à partir du stage bloqué prévu vers début mai. Il est pour l’heure en train de régler ses papiers administratifs » précise le premier responsable technique de l’ovale malgache, Antsoniandro Randrianorosoa. Douze pays répartis en quatre poules de trois disputeront le tournoi à Namibie du 4 au 12 juillet. Madagascar évoluera dans le groupe de la Côte d’Ivoire et de la Namibie, pays hôte.