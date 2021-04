Antananarivo – Toilette impeccable des rues

Les rues de la capitale étaient propres, dimanche. C’était agréable de circuler sur les axes Ankorondrano, Antanimena, Besarety, Avara­doha, Analakely ou Soarano. Leurs rues étaient, particulièrement, nettes. Comme si un grand nettoyage était effectué dans ces quartiers, la veille. Ce qui n’était, pourtant, pas le cas. Les responsables de l’assainissement au niveau de chaque arrondissement ne faisaient que leur mission habituelle.

Trouver les rues de la ville propres et dégagées est un phénomène assez rare. On est, plutôt, habitué à voir sur les trottoirs et les chaussées, des déchets de toutes sortes, et des marchands ambulants qui squattent les voies de communication, illicitement.

Il y a, certainement, moins de monde qui circule dans la ville d’Antananarivo, le weekend, surtout, le dimanche. La plupart des marchands ambulants ne travaillent pas, le dimanche. Il y a, de ce fait, moins de pollueurs, donc, moins de déchets. La propreté de la capitale dépend, ainsi des comportements de chacun. Si les agents de la commune urbaine d’Antana­narivo effectuent convenablement le nettoyage de la ville et de chaque recoin. Si les citoyens ne jettent pas leurs déchets par tout et ne font pas leur besoin dans les rues. Si les marchands ambulants acceptent de quitter les rues pour exercer dans des marchés communaux, Antananarivo deviendra une ville propre, digne d’une capitale.