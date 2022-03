Football – Barea : Les Barea affrontent l’Afghanistan

Les Barea reprennent du service. Ils joueront contre l’Afghanistan en Turquie.

Un starring-partner original. Pour sa rentrée après sept mois de repos, les Barea vont disputer un match amical contre l’équipe nationale de l’Afghanistan le 24 mars en Turquie. Un premier testmatch qui entre dans le cadre des de la préparation des éliminatoires de la CAN 2023.

Ensuite les Barea disputeront un deuxième match de préparation contre les Éperviers du Togo le 27 mars au Maroc. On ignore quelle est la valeur de l’équipe afghane depuis le retour au pouvoir des Talibans. On se demande même si les Afghans peuvent jouer au football. Il fallait donc beaucoup de génie pour choisir l’Afghanistan comme sparring-partner.

C’est la fédération afghane qui a publié l’information sur son site avec l’affiche du match. Du côté malgache, on ignore d’où vient l’initiative. Le bras de fer entre les deux ailes de la fédération est loin d’être terminé. Une conférence de presse organisée par l’équipe du vice-président Alfred Andriamananpisoa était prévue hier avant d’être reportée la semaine prochaine.

La FMF devait annoncer le nom du nouvel entraîneur des Barea à l’issue du dépouillement des candidatures reçues par appel d’offres. Les noms des joueurs sélectionnés pour ces deux tests matches devaient être publiés à cette occasion.

Manière opaque

Des convocations auraient été déjà envoyés à certains joueurs. Autrement dit on revient à une certaine époque où l’entraîneur ne sélectionne pas les joueurs mais on lui présente une liste toute faite.

Tout se fait ainsi de manière opaque sinon en catimini. Malgré la longue absence du président Raoul Arizaka Rabekoto, il reste le seul président de la FMF reconnu par la FIFA et la CAF. Il a été suspendu par l’équipe d’Alfred Andriama­nampisoa avec le secrétaire générale et le premier vice président. L’aile Raoul Arizaka Rabekoto a suspendu à son tour Alfred Andriama­nampisoa et d’autres membres de la FMF. L’aile conduite par le député d’Antsirabe a ensuite interdit l’accès au siège de la FMF aux membres de l’autre équipe. Elle a également procédé au blocage des comptes de la FMF.

L’affaire a été traduite en justice par l’aile Alfred Andriamanampisoa qui a eu gain de cause en première instance mais la Cour d’appel s’est par la suite déclarée incompétente pour juger l’affaire.