Conjoncture – Toliara en ébullition politique

L’attente de la nomination des nouveaux membres du gouvernement est mouvementée à Toliara. Les tractations vont bon train et les apparitions médiatiques se multiplient.

Régionalisme. Toliara a sa propre compréhension et interprétation de la politique. Le ministre actuel en charge des Transports et de la météorologie, Roberto Tinoka Raha­roarilala, se trouve en situation contraignante au vu des derniers événements. La polémique sur les valises à roulettes a provoqué à Toliara une vague d’inquiétude chez les uns et d’espoir pour les autres.

Le ministre est indiqué comme «un enfant de Toliara» et une certaine sensibilité est constatée quand «l’enfant», détenant un certain poste à responsabilité, fait l’objet de critiques ou de propos négatifs.

Les critiques négatives ont fusé à l’endroit du ministre pour avoir proposé l’interdiction des valises à roulettes. Ces critiques sont interprétées par une certaine opinion de Toliara comme une «persécution» à l’encontre du ministre, ayant pour objectif de l’évincer du gouvernement.

Les soutiens publics proviennent des députés, des maires, du gouverneur, des groupes d’appartenance ethnique et de simples citoyens. Les propos évoquent du régionalisme et touchent même le tribalisme, l’appartenance ethnique. «C’est un enfant de Toliara et nous protégeons les enfants de Toliara…». « Nous estimons l’adage qui dit: «Bénissez ce qui vous appartient car les autres ne vous donneront rien …» Il a réussi à rassembler des politiciens de Toliara et nous constatons des réalisations de l’exécutif un peu partout dans la province de Toliara». «..Parce que c’est un côtier et les côtiers sont victimes de persécution et de propos haineux…». «Nous dénonçons ces actes et ces propos qui ternissent l’image de notre ministre coach…». «C’est un des membres du gouvernement qui ont toujours soutenu le président de la République bon an mal an…»

Sortie

Une autre frange de la population tuléaroise, en revanche, demande plutôt de manière silencieuse «la fin du règne» du ministre- coach. «Le ministre coach a été servi comme un petit dieu. Il y a d’autres ministres coach dans les autres régions mais pas aussi médiatisé et adulé que Roberto Tinoka Raharoarilala… Alors que le coaching en soit n’est pas souligné dans la Constitution. C’est un titre plutôt qu’une fonction …». «Ce titre a été porté d’une manière trop abusive à Toliara. La personnalité a toujours été indiquée comme le bras droit du président de la Républi­- que et qu’il faut absolument craindre….». «Il a fait la pluie et le beau temps à Toliara, jusqu’à influencer les nominations des directeurs régionaux de Morondava à Fort Dauphin. Sans parler de son empreinte sur la non éviction de certains maires qui n’ont jamais fait rentrer de l’argent dans les caisses de leurs communes…». Un tract dénonçant les «dits abus» du ministre a marqué Toliara au mois de mars 2021. Mais cela est resté sans suite. Les partisans et les opposants au ministre s’affrontent sur les réseaux sociaux et les discussions sont vives dans les quartiers, les bureaux, les groupes et partis politiques.

De nouveaux noms ont circulé depuis quelques mois pour remplacer le «ministre coach» et les tractations ont tourné autour de personnalités capables de rameuter la population de Toliara pour les élections de 2023. «Celui qui remplacerait Roberto Tinoka Raharoarilala n’est pas obligatoirement obligé de faire partie du gouvernement. Il peut être gouverneur ou autre, mais un poids lourd très influent, «accepté» par Toliara qui est resté une région quelque peu difficile à «gérer»»propose un notable de Toliara.