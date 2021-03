Santé – Des respirateurs remis au centre de santé

L’UNICEF a remis dixhuit ventilateurs et respirateurs au ministère de la santé publique, hier. Ces respirateurs aideront dans les services néonatal et pédiatrique auprès des hôpitaux. « Dans le cadre du renforcement du système de santé, les respirateurs s’avèrent nécessaires pour les malades en détresse respiratoire », indique le Professeur Hanitrala Rakotovao, ministre de la santé publique. Les respirateurs ont été dotés par l’UNICEF, ECHO, le ministère des affaires étrangères du Danemark et Takeda. Ils sont estimés à 432 637 UsD.

Chaque tranche d’âge pourra bénéficier de ces dix huit respirateurs. « Les enfants comme les adultes pourront employer les nouveaux respirateurs. Dans cette lancée, nous comptons aider les centres de santé et les professionnels de santé dans leur travail », enchaine-t-il. six Centres Hospitaliers Universitaires sont parmi les bénéficiaires dans la région Analamanga. Il s’agit du service pédiatrie du Centre Hospitalier Befe­latanana, de celui de Mère-Enfant Ambohimian­dra, du Centre Hospitalier Mèreenfant Tsaralalana, du service de néonatologie pour le CHUGOB Befelatanana, du service de pédiatrie Andohata- penaka et le service pédiatrie et Néonatologie du Centre Hospitalier Univer­sitaire d’Anosiala. Dans les régions, des Centres Hospitaliers dans la région Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Boeny, Diana, Haute Matsiatra, sava ont été sélectionnés pour en recevoir.