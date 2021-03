Propagation du coronavirus – La prévention à renforcer dans les écoles et les bus

Madagascar a reçu un don de gel main désinfectant venant du gouvernement japonais, pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Madagascar a reçu un don de gel main désinfectant d’une valeur de 547 050 dollars, du gouvernement japonais, à travers la compagnie japonaise saraya, hier. Ils seront distribués dans les établissements scolaires, dans les formations sanitaires situées dans les localités les plus touchées par la Covid-19 et en difficulté d’accès à l’eau potable, ainsi qu’à la commune urbaine d’Antananarivo (CUA).

Des élèves de trois mille établissements scolaires publics et les passagers des transports en commun dans la ville d’Antananarivo vont pouvoir se laver les mains avec du gel main désinfectant, avant d’entrer dans les salles de classe et dans les véhicules. « À l’instar d’autres pays, le gouvernement malgache ne cesse de renforcer les mesures de lutte contre la covid-19. Ce don est important pour notre dispositif de riposte en matière d’hygiène car il est destiné à trois milieux particulièrement vulnérables et sensibles en termes de propagation, en l’occurrence les établissements scolaires, les formations sanitaires, et les transports publics. Nous nous en réjouissons », a déclaré la ministre de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement, Voahary Rakotovelo­manantsoa, lors de la remise des dons.

Coopération

Avec cette dotation, qui s’inscrit dans le cadre du programme de coopération entre le gouvernement malgache et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), le Japon renforce son appui dans la lutte contre la Covid-19. « Le Japon est à nouveau résolu d’accompagner les autorités malgaches et le peuple malgache dans leurs efforts sérieux pour faire face au mieux aux maladies infectieuses », a déclaré Higuchi Yoshihiro, ambassadeur du Japon à Madagas­car, avant d’enchaîner: « Le Japon est prêt à déployer tout son possible afin de soutenir Madagascar dans la lutte contre le Coronavirus, parce que nous sommes parfaitement convaincus que la santé publique est la base essentielle et fondamentale du développement inclusif que Madagascar vigoureusement poursuit ».

Trois mille huit cents établissements scolaires répartis dans vingt-huit circonscriptions scolaires, près de sept cents formations sanitaires de neuf régions et la commune urbaine d’Antanana­rivo, en sont les bénéficiaires.