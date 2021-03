Expérience professionnelle – Un pôle de stages mis en place

Une convention de partenariat a été signée entre le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (MICA) avec le ministère du Travail, de la fonction publique et des lois sociales ( MTFEPLS) ainsi que le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM). Cette convention met en place la création d’un pôle de stages. Il s’agit d’une opportunité de stages pour les jeunes selon leurs filières ou leurs études dans les sociétés adéquates. Cela permettra aux entreprises de trouver le personnel essentiel à la bonne marche de leurs activités.

Le pôle permet l’intermédiation entre les demandes et les offres de stages. Ceci étant une nouvelle approche du stage, ainsi que sa réglementation et l’établissement de convention de stage avec les grandes écoles et universités. Il s’agit de formuler et organiser les modules de formation pré-stage et enfin de concevoir et formuler les procédures d’attribution de stage. La convention s’étalera sur trois ans.

Les trois entités qui vont être représentées dans la commission d’attribution de stage s’attellent à la réalisation de leurs missions et aident les jeunes à obtenir un stage. Avec la situation dans le pays, le chômage reste un obstacle majeur à l’avancée économique. Les jeunes Malgaches souffrent du manque d’expérience professionnelle. Le pôle de stages s’inscrit dans le renforcement de l’expérience professionnelle des jeunes avant d’entrer dans la vie active.