Enseignement supérieur – Les manifestations estudiantines se multiplient

Sans relâche. Après quelques jours de trêve, les étudiants de l’école supérieure polytechnique d’Anta­nanarivo (ESPA) à Vontovorona reprennent leur manifestation. Ils sont restés à l’intérieur de l’université, tout en brandissant des banderoles et en brûlant des pneus devant le portail du campus, hier matin. Ils réclament le paiement de quatre mois de bourses d’étude. « On nous a promis de payer quatre mois de bourses d’étude, après l’achèvement du processus de digitalisation. Les responsables n’ont pas mis en exécution leur promesse », indique un étudiant de la Polytechnique. Ces étudiants ne lâchent pas prise, jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

La manifestation estudiantine pour la revendication des bourses d’étude se multiplie. Après les étudiants d’Antananarivo, ceux de Toliara, de Toamasina, de Mahajanga et d’Antsiranana, ceux de l’Institut supérieur de technologie régional d’Alaotra Mangoro (Istralma) sont descendus dans la rue pour réclamer leurs équipements et leurs bourses d’étude, mardi. Ils revendiquent, en même temps, la construction de cité universitaire et le regroupement du campus universitaire en un seul endroit. D’autres se sont plaints de ne pas avoir pu obtenir leurs diplômes. La direction de l’Istralma a décidé de suspendre les cours et les examens au sein de cet établissement, suite à cette manifestation des étudiants. La reprise des cours et des épreuves sera prévue pour le 23 mars dans cette université d’Alaotra Mangoro.

Une source auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique indique que la sortie du calendrier de paiement de ces quatre mois de bourses d’étude dépendra de la durée du processus de validation de la digitalisation qui durerait, environ trois semaines.