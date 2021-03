Développement rural – Une exploitation agricole change des vies

Une culture de maïs à grande échelle s’implante à Bemahatazana Tsiroanomandidy. Elle change la vie de la population.

CELA fait deux semaines que Ravelona, une quadragé naire qui vit à Ambatofotsy Bemahata­zana, travaille dans un grand champ de maïs. Elle est sur le champ, sept heures par jour. Elle a pour mission d’apporter de l’engrais aux plantes. Elle se plait dans son métier. « Le travail n’est pas très fatigant. En plus, je gagne assez d’argent pour faire vivre ma famille, convenablement », témoigne cette paysanne. Avec ses gains de 4 500 ariary par jour, Ravelona peut acheter du riz. Ce qui est important pour elle. « Avant d’être embauchée ici, il nous arrivait de ne pas manger du riz, car je n’avais pas de travail journalier. On ne mangeait que du manioc ou de patates douces. Maintenant, on mange du riz tous les jours, et je peux même faire de l’épargne», enchaîne cette mère de sept enfants qui projette d’acheter des cochons avec son épargne.

Environ deux cent cinquante personnes à Ambato­fotsy Bemahatazana travaillent dans les champs de l’entreprise Domaine de Morafeno. Les uns s’occupent de l’apport en engrais, d’autres d’appliquer le traitement insecticide.

Production

Ce travail a changé la vie de la plupart d’entre eux. « On n’a plus de souci à se faire pour les nourritures », lance, Tongasoa, un père de famille. Beaucoup ont des projets d’avenir, depuis leur embauche. « J’envisage d’acheter une bicyclette. J’en ai besoin pour mes déplacements », rajoute Tongasoa.

L’entreprise Domaine de Morafeno s’est implantée, depuis peu, dans la région de Bongolava, avec des techniques culturelles avancées, pour une production locale. En plus des mains d’œuvres, elle utilise des engins.

L’exploitation des terres est ce qui va apporter du développement dans cette région de Bongolava. Depuis le début de ce projet, l’insécurité aurait diminué à Bemahatazana, une commune où les vols de zébus sont nombreux. Le niveau de vie de plusieurs ménages s’améliore. « Il n’y a pas d’inquiétude sur la pérennité de ce projet, donc, des métiers, car les besoins en maïs sont loin d’être satisfaits à Madagascar. », indique Mauricette Rabodo­nirina, coordonnateur de projet au sein de l’entreprise Domaine de Morafeno.