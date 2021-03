Belo-Sur-Mer – Un gendarme tué dans une embuscade

Un gendarme principal de deuxième classe de la Compagnie de Morondava est mort et le maire de Belo-Sur-Mer blessé dans une embuscade tendue par des dahalo armés, hier matin.

Jaona Rakoto­vahoaka, un gendarme principal de deuxième classe (GP2C), est tombé sous les balles des dahalo, dans la commune de Belo-Sur-Mer, à Morondava, hier vers 10 heures. Le maire a été touché au bras et évacué vers le chef-lieu du district. En voiture, le sous-officier et ses neuf collègues se dirigeaient vers une localité pour arrêter des malfaiteurs, auteurs d’une attaque survenue le 16 février.

L’élu les a accompagnés pour les guider. En cours de route, des individus surgissant de nulle part les ont arrosés de balles. Le chef Jaona a reçu trois chevrotines dans sa poitrine. En proie à une grande agitation, ses collègues ont immédiatement répliqué aux tirs. Le maire a également été blessé. Mobilisé

Les deux victimes ont rapidement été amenées au centre de santé de base (CSB II) d’Ambararata. Le gendarme a rendu l’âme dès son arrivée à l’hôpital. Mis au fait de la situation, le groupement de la gendarmerie de Menabe et le centre spécial d’aguerrissement opérationnel (CSAO) de Malaimbandy ont mobilisé tout un bataillon.

Une quarantaine de gendarmes dirigés par un officier ont quitté Moron­dava, hier après-midi, pour rejoindre les autres déjà sur place. Ils trouveront par tous les moyens les auteurs de l’acte criminel, selon les consignes.

« Il faut quand même admettre que la zone où a eu lieu l’embuscade est presque enclavée et inaccessible à cause des pluies torrentielles. Nous attendons également que la mer soit calme pour pouvoir expédier des gendarmes en vedette », explique un officier supérieur joint par téléphone. L’arrestation qu’auraient opéré le gendarme Jaona Rakotovahoaka et son équipe entre surtout dans le cadre de la poursuite des responsables de l’invasion ayant coûté la vie au GP2C Alain Patrick Rakotonirina, il y a presque un mois. Les défunts étaient tous en service à la compagnie de la gendarmerie de Morondava, selon les informations communiquées.