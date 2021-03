Andohatapenaka – Un piéton fauché à mort

Mort dramatique d’un piéton à Andohatapenaka. Dans l’après-midi d’avant hier aux alentours de 15 heures, un jeune homme de dix-huit ans a été percuté de plein fouet par un véhicule lancé à toute vitesse.

La victime a été tuée sur le coup. D’après les déclarations des personnes de son entourage, le défunt était en train de traverser la route lorsque le véhicule l’a happé. Résidant dans les parages, il avait quitté son foyer pour aller prendre de l’eau potable à une borne fontaine lorsque le véhicule l’a renversé. Il a été projeté avec le récipient qu’il transportait. Le jeune homme a été sérieusement touché à la tête.

Après le choc, son corps inerte gisait sur le bitume dans un état végétatif. Ne pouvant plus rien faire pour le sauver, les personnes sur place ont alerté le Bureau Municipal d’Hygiène (BMH). Plus d’une heure plus tard, un corbillard de la voirie est arrivé sur place pour récupérer le corps.

Garde à vue

La dépouille a été transportée à la morgue de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) pour y être gardée durant la nuit.

Tétanisé après le drame, le chauffeur du véhicule impliqué dans l’accident s’est pour sa part présenté à la police. La brigade des accidents du commissariat central de la police de la police nationale d’Antanana­rivo a été saisie de l’affaire.

Des enquêteurs se sont rendus sur les lieux pour faire le constat et recueillir des informations sur les circonstances de l’accident.

Le conducteur a été par ailleurs placé en garde-à-vue. Son audition a été entamée dès que la police a ouvert son enquête. Dans la matinée d’hier, les membres de la famille du défunt se sont présentés à la morgue de l’hôpital d’Ampefiloha afin de régler les papiers requis pour les funérailles ainsi que la procédure judiciaire ainsi déclenchée. Pour les besoins de l’enquête, le médecin légiste a pratiqué une autopsie sur le corps en fin de matinée, après quoi la famille de la victime a récupéré la dépouille. Le passage au parquet de cette affaire est attendu dans les prochains jours.