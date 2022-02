Sylvain Subervie – « Dans l’art contemporain, l’Aloalo se doit d’être un emblème de Madagascar »

Un sculpteur d’envergure internationale, Sylvain Subervie est tombé amoureux de la Grande île, ainsi que de sa culture il y a de cela 25 ans. Entre l’Hexagone et Madagascar, il évoque sa vision de l’artisanat malgache.

Pourquoi privilégier le fer comme matière première ?

Depuis mes débuts, je me suis d’abord pris d’intérêt pour la grande tradition française des arts décoratifs. C’est grâce à cela notamment que j’ai vu dans la forge du fer ce qui m’inspirait le plus en tant qu’artiste et créateur. Cela est devenu pour moi un véritable accomplissement artistique par la suite. Je me suis aussi plu à évoluer dans l’univers de la mode, de la couture et du design, mais travailler le fer, voire même la taule me passionne particulièrement. Comme vous pouvez le voir dans le cadre de cette exposition qu’est « Love Madagascar » ici au Carlton Anosy, j’ai mis un point d’honneur à faire évoluer ma manière de travailler le fer également.

Où trouvez-vous les matériaux dont vous avez besoin ?

Je me fournis aussi bien auprès des quincailleries que des artisans locaux qui collaborent avec moi. L’avantage de travailler le fer pour en faire des œuvres d’art réside aussi dans le fait qu’on puisse aisément faire du recyclage et ne rien gâcher pour en faire des œuvres d’art durable, qu’elles soient décoratives ou non. Après 25 ans à m’être imprégné de la Grande île et de ses valeurs, mais aussi à partager ma vision créative avec les artistes et artisans malgaches, on a mutuellement appris à maîtriser diverses techniques pour travailler le fer.

Dans quel sens avez-vous fait évoluer votre art?

J’ai toujours été connu pour mes œuvres dites monumentales, des sculptures en fer de grande envergure qui en imposent comme elles subjuguent le public. Désormais, je suis tout aussi à l’aise à créer et à imaginer des œuvres moins imposantes, mais qui restent tout aussi captivantes. À l’instar de ce que l’on peut retrouver dans cette exposition ici au Carlton Anosy, je travaille ainsi des pièces qui ne passent plus forcément à la forge, puisqu’on est sur des plaques de 5mm qui se conçoivent en 2D à la base et auxquelles on apporte plus que du relief pour les transformer en des œuvres en 3D. Ainsi, au-delà de la forge, je suis maintenant tout aussi à l’aise de passer par de la chaudronnerie pour créer mes œuvres.

On constate aussi plus de couleurs sur vos œuvres.

Effectivement, j’apporte désormais plus de couleurs et d’ornements sur mes créations de manière à suivre les tendances et de pouvoir me conformer aux demandes de la scène de l’art contemporain actuelle. Auparavant, j’ai réalisé des œuvres qui me représentent avec cette signature bien à moi, à savoir les lames de fer, les martelets, les poissons, ainsi que les guerriers. Maintenant, à travers cette nouvelle approche artistique, c’est une nouvelle aventure qui débute pour moi de partir sur des œuvres plus colorées.

Parlez-nous de vos inspirations pou r « Love Madagascar ».

Pour cette exposition, je m’inspire beaucoup de l’Aloalo et du « Love » en tant que motif artistique, comme l’a créé à la base l’artiste de Pop Art britannique Robert Indiana, à savoir retranscrire à travers une œuvre d’art les quatre lettres « L. O. V. E ». J’espère imposer ainsi le « love » à savoir l’amour, comme un pan de la culture malgache et de le représenter ainsi dans l’art contemporain. J’en profite aussi pour saluer le talent des artisans malgaches qui savent sublimer de leur talent ces Aloalo, à l’image de Dina Rakotoary ou encore Efiambelo qui fut d’ailleurs exposé à l’étranger grâce à son travail. Travailler les motifs de l’Aloalo en tant qu’art contemporain me passionne, car on pourrait en faire un nouvel emblème de la Grande île dans les prestigieuses galeries d’art internationales.

Comment trouvez-vous justement l’art contemporain à Madagascar ?

Il y a beaucoup de choses à dire concernant l’art contemporain à Madagascar. Les artistes nationaux ont beaucoup de talent, car ils ont aussi une certaine liberté de création qui leur permet de donner vie plus facilement à leurs œuvres. Que ce soit en termes de diversités de matériaux, mais aussi de coût, les artistes et artisans malgaches peuvent n’avoir aucune limite. Si on prend exemple sur mes œuvres qui ont été colorées par des artistes malgaches, je trouve que ce qu’ils font est d’une grande beauté et c’est le summum de ce qu’on peut faire, car c’est soigné, mais c’est surtout très technique et bien maîtrisé.

Un mot sur vos futurs projets ?

Madagascar est pour moi synonyme de découverte et de thérapie artistique, voire personnelle. En 25 ans, j’ai appris ici à prendre mon temps et à faire preuve de douceur. J’ai toujours voulu retranscrire à travers mes œuvres cette joie de vivre et ce sourire malgache. Etant en contact avec les artistes et les artisans malgaches, je suis de plus en plus intéressé par l’hyperréalisme. Ce sera pour moi une nouvelle manière de mieux retranscrire mes émotions.