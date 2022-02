Projet présidentiel numéro 3

Le Ministère des Travaux Publics, via l’Agence routière, annonçait ce 9 février 2022, un «Projet de développement durable du secteur routier à Madagascar». Grâce à un financement de 200 millions dollars (IDA/Banque mondiale), il s’agit d’«améliorer la longévité, la sécurité et la résilience climatique de certaines routes principales revêtues». Environ 1200 km de routes revêtues, représentant 20% du réseau national bitumé, bénéficieront d’un entretien périodique dans le cadre de ce projet.

Ces 200 millions de dollars sont l’équivalent de 176 millions d’euros: à comparer avec les 152 millions d’euros qui allaient être engloutis dans le projet de téléphérique de 13 km à Antana­narivo.

Après un premier «Projet présidentiel» (Chronique VANF 24 février 2020), j’avais suggéré un «Projet présidentiel numéro 2» (Chronique VANF 29 décembre 2021). Tout de même plus ambitieux que des WC, fût-ce pour une cathédrale, il s’agit de pérenniser les liaisons routières: liaison directe lac Alaotra et route de Mahajanga, Fenoarivo-Vavatenina-Ambatondrazaka, Ambositra-Ambatofinandrahana-Morondava, Farafangana-VondrozoIvohibe-Ihosy, Vangaindrano-Midongy-Betroka, Mora­mangaAnosibe-Marolambo, Mahanoro-Marolambo-Fandriana, Sadabe Fihaonana-Miarinarivo. Ou de dériver vers le Grand Sud l’eau dont le Sud-Est dispose en abondance via un «Aqueduc de la solidarité» qui emprunte le seuil d’Ivohibe. À moins qu’il ne s’agisse de prolonger le canal des Pangalanes pour amener ses eaux jusqu’à Ambovombe.

Il est clair que la Capitale a moins besoin d’un téléphérique, qui détruirait encore un peu plus sa Haute-Ville historique, qu’Ikongo d’une liaison permanente avec Ifanadiana ou le port et l’aéroport de Manakara.

Ici, il faut saluer le travail de lanceur d’alerte du député élu à Ikongo, Jean Brunelle Razafintsiandraofa: il a amplifié une information qui, sinon, serait passée inaperçue alors qu’il s’agit de la mort de 106 personnes dans le district d’Ikongo, suite au passage du cyclone Batsirai. Face à l’ampleur des dégâts, à Ikongo, comme dans les nombreuses localités balayées par le cyclone, le député a dénoncé enfin le projet de téléphérique prévu dans la Capitale.

D’autres élus locaux pourraient rejoindre cette contestation et démontrer que le bon sens est réellement la chose du monde la mieux partagée. Quand un incendie à Soanierana-Ivongo doit attendre six heures avant qu’arrivent les pompiers de Foulpointe, quand des villes entières ne sont manifestement pas bâties pour résister aux intempéries, quand le kilo de letchi dégringole (70 ariary le kilo à Ikongo en novembre 2021) faute de route pour évacuer les récoltes, il y a plus urgent qu’un téléphérique de la discorde.

Ce 8 février 2022, la France a dépêché à Madagascar 60 sapeurs sauveteurs de la sécurité civile. Ils sont arrivés avec une unité de purification d’eau d’une capacité de 250 000 litres par jour d’eau potable. Dans un pays en voie de sous-développement comme Madagascar, le quota théorique est de 25 litres par jour par personne (contre 200 litres/jour/personne dans les pays développés). Je me dis qu’un «projet présidentiel numéro 3» pourrait s’occuper d’équiper toutes les localités malgaches sans Jirama (quoique…) d’une telle unité de purification d’eau. Je fais le rêve d’une centaine de lacs-réservoirs qui cumuleraient cinq vertus: régulation des grandes crues, récupération d’énergie hydraulique, fourniture d’eau potable, plaisance et poumon écologique. Un rêve présidentiel.