Maintirano – Une carrière d’agate à surveiller

Un site d’exploitation de pierres d’agate dans la localité d’Ankara, commune rurale d’Andabotoka, dans le district de Maintirano, a fait l’objet d’une descente des autorités les 26 et 27 janvier derniers. Le constat du travail des enfants dans le site minier est indiqué avoir été au centre de cette mission. Les enfants deviennent facilement les meilleurs acteurs de cueillette de la pierre industrielle dans cette carrière. La direction régionale des Mines et des ressources stratégiques (DRMRS) de la région Melaky n’a pas encore sanctionné mais a opté pour la sensibilisation des travailleurs de la carrière sur le sujet. Ces derniers en ont profité pour soulever d’autres problèmes inhérents à leurs conditions de travail. Il a été alors décidé que les mineurs doivent entre autres reboucher les trous dans lesquels les pierres ont été trouvées. Les acheteurs, principalement des Chinois, doivent utiliser des moyens de pesage d’usage dans la fixation des prix et non évaluer seulement les produits à l’œil nu. La situation informelle de la plupart des travailleurs de la carrière a été également discutée.