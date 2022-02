Insécurité – Les motards se sentent lésés

La coupe est pleine. L’insécurité reprend du poil de la bête et les motocyclistes en sont les premières victimes, selon les Rider scoot community. Tsiferana Andriamanamidona, président national de ce groupe de scootéristes et une centaine de membres sont venus assister au rassemblement d’hier, du côté d’Art Malagasy, pour tirer la sonnette d’alarme et réconforter la famille de Natou.

Celui-ci, 26 ans, a été victime de vol doublé de meurtre survenu dans la nuit du lundi dernier, à cet endroit. Les motocyclistes habillés en noir et blanc veulent surtout exprimer leur ras-le-bol. Il ne se passe pas une journée sans qu’on entende des motards attaqués et dépouillés dans la capitale.

Ce jeune homme est parti travailler à Andohatapenaka, vers 21 heures, quand il a été dépouillé de son deux roues et agressé mortellement. Les voleurs l’ont roué de coups avec du bois rond clouté. Sa femme Diary s’est effondrée en retrouvant son corps gisant au sol. Leur mariage était prévu au 30 avril prochain. Les funérailles d’hier, marquées par la présence massive de motards, était un moment émouvant.