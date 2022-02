Grossesse – L’avortement thérapeutique relancé

A travers un panel de discussion, l’avortement sécurisé avec la proposition de loi a été relancé par des acteurs de la société civile.

Le mouvement Nifin’ Akanga, ainsi que le comité de suivi de la proposition de loi sur l’Interruption thérapeutique de grossesse, ont relancé un panel de discussions par rapport à l’ avortement sécurisé au Carlton, hier. En novembre 2021, un élan local de groupement d’acteurs avait déposé une proposition de loi pour l’assouplissement du code pénal posée par le député élu à Tsihombe, Masy Goulamaly, à la Chambre basse.

Cette proposition de loi prévoit que soit autorisée sur avis médical l’ITG, dans la mesure où la grossesse présente un danger sur la vie de la mère. Actuellement, la proposition de loi doit recevoir un avis du gouvernement et son adoption doit encore attendre la prochaine session parlementaire qui aura lieu au mois de mai.

En attendant, le comité de suivi de cette proposition de loi, qui est composée de la société civile, relance une discussion afin que la proposition de loi suive la procédure normale pour son adoption. « Il ne faut pas oublier que près trois milles femmes meurent suite aux complications d’une interruption de grossesse. Ces femmes n’ont pas eu la chance d’être prise en charge au niveau des centres de santé, par peur », indique Jerisoa Ralibera, président du syndicat des paramédicaux et président du comité de suivi de la proposition de loi sur l’ITG.

Stratégie

La question n’est plus rattachée à un sujet de croyance. C’est une question de santé publique. « Nous avons laissé la morale et la norme sociale, les convictions religieuses et personnelles, prendre le pas sur la loi et sur le processus régulier. En attendant que la loi soit adoptée, des femmes meurent », indique Kemba Ranavela, cofondatrice du Nifin’Akanga.

Pour cette militante, il faut changer de stratégie. Une vigilance accrue doit, selon elle, être avancée par rapport à la proposition de loi, notamment par rapport à la procédure. L’avortement est la deuxième cause de mortalité maternelle à Madagascar. Alors que cela reste un sujet tabou dans la grande île, en 2017, près de soixante-quinze mille avortements se pratiquent dans le pays.Dans une enquête menée par Nifin’Akanga dans trois régions, présentée en janvier 2021, quinze récits ont été collectés dans les trois zones d’intervention.

Un film documentaire sur les pratiques de l’avortement relate les réalités de vie et les risquent que les femmes dans les régions Sava, Boeny et Atsinanana vivent au quotidien dans le cadre de la pratique de l’interruption volontaire de la grossesse. Dans les trois zones d’intervention, les femmes, sujets de l’étude menée auraient pratiqué l’IVG deux à trois fois en moyenne. Selon les statistiques livrées par Nifin’Akanga, l’avortement constitue 13% des causes de mortalité maternelle.