Faravohitra – Une femme âgée tuée chez elle

Crime d’une extrême atrocité hier soir à Faravohitra. Une femme âgée de 85 ans a été la cible des bandits à son domicile. L’attaque s’est passée vers 18 heures donc à un moment où il y avait encore beaucoup de circulation et de gens dans la rue. Son aide ménagère a pu appeler au secours. Les riverains sont accourus de même que des agents de police. Mais les bandits ont pu s’échapper tout en ouvrant le ventre de la vieille dames par un couteau. Évacuée d’urgence vers un hôpital, elle respirait encore mais a rendu l’âme en cours de route. Outre son téléphone portable, les bandits n’ont rien pris d’important.

La famille est sous le choc. La femme de ménage est traumatisée. L’insécurité gagne de plus en plus de terrain. Personne n’est à l’abri puisque les bandits frappent à tout moment et n’importe où.