Différends commerciaux – Le décès d’un Chinois bouleverse

Une nouvelle bataille judiciaire se forme après la mort de Liu Zhuo, ancien bénéficiaire d’un contrat de bail de la galerie Tia Shop. Son successeur supposé se dérobe à une enquête. Cette affaire concernant les boutiques Tia Shop Analakely et Tsaralalàna est loin de se terminer.

DEPUIS l’attentat à l’acide contre une vendeuse en 2014, les différends commerciaux s’enchaînent et créent d’autres infractions pénales.

Le décès du protagoniste Liu Zhuo, le 3 janvier dernier, a encore embrouillé la suite de l’affaire. Le Chinois de 72 ans avait obtenu le bail de Tia Shop. Il n’aurait pas payé la location de quinze ans. C’est là que le litige a commencé et dégénéré. Le propriétaire des immeubles et la nouvelle bénéficiaire du contrat l’avaient soupçonné de squatter les lieux. Le septuagénaire aurait dû quitter le territoire le 2 novembre 2021 lorsqu’il a été notifié de l’annulation de son visa assortie d’expulsion par le ministère de l’Intérieur. Or, il n’a pas quitté le pays.

Coronavirus

Il a été hospitalisé après un malaise dans les locaux de la police, à Anosy. Plus tard, il a succombé à la Covid-19, d’après sa fiche de constatation de décès hospitalier enregistrée au bureau municipal d’hygiène. « Le permis d’inhumer a été délivré et il a été enterré au cimetière d’Anjanahary. Il n’est pas vrai que son corps a disparu. Il était décédé du coronavirus, et non d’un meurtre. Des gens ont présenté des arguments fallacieux à la télé », confie une source informée.

Maintenant, un soi-disant continuateur en possession de procurations fournies et tamponnées par un institut de langue et de culture entre dans cette arène judiciaire. Il a déposé plainte contre la bénéficiaire actuelle du bail de trois ans et la secrétaire du défunt pour une prétendue séquestration suivie de vol de numéraire et de spoliation. Toutes les deux se trouvent en fermées à Antanimora. Ciblé par une contre-enquête par la brigade criminelle et la gendarmerie nationale, le présumé héritier ne s’est plus présenté, malgré cinq convocations successives. Il se servirait d’un acte de notoriété sans acte de décès pour jouir de la part successorale.