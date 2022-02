Consommation – Le Vary Tsinjo arrive à temps dans les régions sinistrées

À cœur vaillant rien d’impossible. C’est le moins que l’on puisse dire à propos des efforts prodigieux réalisés par les techniciens du département de l’Industrialisation, du commerce et de la con­- sommation dirigé par Edgard Razafindravahy dans l’approvisionnement des régions sinistrées. Certaines d’entre elles sont carrément isolées après le passage du cyclone Batsirai.

Mais le Vary Tsinjo est bel et bien arrivé à destination malgré ces difficultés d’accès. À preuve, hier à Mahanoro le président de la République ainsi que le ministre Edgard Razafindra­vahy ont été les témoins du départ de deux bateaux chargés de 64 tonnes de Vary Tsinjo à destination de Nosy Varika via le canal des Pangalanes.

Le Vary Tsinjo sera vendu à Nosy Varika à 600 ariary selon les recommandations du président de la Républi­que. La régularité de l’approvisionnement du marché est l’antidote de la hausse des prix. C’est l’objectif principal du Micc et de le SPM. « Les équipes du ministère et moi cherchons une solution pour acheminer les Vary Tsinjo coûte que coûte quand les routes sont coupées. On procède ainsi par transbordement là où les camions ne peuvent plus passer. La voie maritime et la voie fluviale offrent également des solutions comme on le fait aujourd’hui. Des hélicoptères seront mobilisés pour acheminer le Vary Tsinjo vers des régions inaccessibles comme Anosibe An’Ala et Marolambo » souligne le ministre Razafin­dravahy.

Outre Mahanoro et Nosy Varika, d’autres districts ont également reçu un quota de Vary Tsinjo. Il s’agit de Morondava qui a reçu 97,5 tonnes, Miandrivazo a eu droit à 32 tonnes contre 30 tonnes pour Analanjirofo. « J’apprécie beaucoup la collaboration et appelle les équipes du Micc au niveau de chaque région de poursuivre strictement les contrôles que ce soit dans la distribution ou dans la vente mais surtout dans le respect du prix qui devrait être de 600 ariary le kapoaka ou 2100 ariary le kilo » a rappelé le ministre Razafindravahy.