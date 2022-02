Bilan Batsirai – Le nombre de décès se chiffre en centaine

Le nombre de personnes décédées à la suite du passage du cyclone Batsirai ne cesse de croître. Le BNGRC fait état de cent vingt personnes décédées jusqu’à hier. Bilan provisoire des dégâts en date du 11 Février 2022 à 15h30. Quatre vingt sept morts ont été répertoriés pour le district d’Ikongo et deux à Mananjary. Selon le BNGRC, encore 9 décès sont déclarés mais il n’y a pas d’information pour Mananjary. 124 468 personnes sinistrées (26 112 ménages), 29 567 personnes déplacées dans 6 675 ménages se trouvant dans 108 sites d’hébergement.

Pour aider la distribution des aides, il y aura la possibilité de déploiement d’un avion-cargo de l’armée française pour le transport des intrants les plus urgents demain. Les équipes de la Protection civile de l’Union Européenne, de l’UNDAC, de Map Action et de Télécommunication d’urgence, sont bien arrivées à Madagascar depuis hier. Par ailleurs, les tendances du cyclogenèse sont à suivre, selon le BNGRC.

D’après la DGM dans le communiqué spécial sur le temps à Madagascar ( 10 Février 2022 à 16 heures locales), en début de semaine prochaine, les tendances des données analysées suggèrent qu’ un des deux minimums évoluera dans un environnement qui serait globalement favorable à son développement. Ainsi, un processus de cyclogenèse pourrait se mettre en place à compter de dimanche 13 Février 2022.

Pour le moment, il est encore difficile de confirmer un éventuel risque d’impact direct sur le Nord et Nord-Est (scénario probable à surveiller) du pays à longue échéance. Toutefois, les populations de DIANA et SAVA sont invitées à suivre les évolutions de la situation météorologique, particulièrement en début de semaine prochaine. Compte tenu de ce scénario probable et en guise d’anticipation, une stratégie de déploiement d’équipes devrait se mettre en place dans les prochains jours dans les localités susmentionnées.